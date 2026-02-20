Lo sai cosa mangi quando mangi pollo?

Il motivo di queste strisce bianche sui petti di pollo, spesso visibili nei supermercati italiani, deriva dall’alimentazione degli animali. Le cause sono legate alle diete a base di farine e integratori ricchi di zuccheri, che influenzano la composizione della carne. Questi filamenti sono diventati un segnale comune, e molti consumatori si chiedono cosa significhino. La presenza di queste venature può indicare un’alimentazione meno naturale per gli animali. La domanda resta: cosa mangiamo realmente quando acquistiamo pollo?

C'è un dettaglio che accomuna sempre più petti di pollo esposti nei supermercati italiani: sottili strisce bianche che attraversano la carne come venature. Non sono difetti estetici né errori di lavorazione. Sono il segno di una miopatia, il white striping, che negli allevamenti intensivi emerge come conseguenza della crescita accelerata degli animali. A riportare il fenomeno al centro del dibattito è una nuova inchiesta di Essere Animali, no-profit impegnata nella tutela dei diritti degli animali, che ha analizzato centinaia di confezioni acquistate nei punti vendita di Conad, Coop ed Esselunga: oltre il 90% dei petti esaminati presenta questo difetto muscolare.