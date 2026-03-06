Addio alle diete fotocopia | oggi la nutrizione si scrive nel DNA

Le diete di moda, spesso basate su promesse rapide e poco sostenibili, sono ormai superate. La ricerca attuale rivela che la nutrizione moderna si concentra su approcci personalizzati, con studi che analizzano il DNA per definire piani alimentari su misura. Questa evoluzione si basa su nuove tecnologie e analisi genetiche, che permettono di adattare le diete alle caratteristiche di ogni individuo.

AGI - Se fino a pochi anni fa la "dieta del momento" prometteva miracoli a chiunque la seguisse, oggi la scienza ci dice il contrario. La biologia non è democratica: ciò che per me è un "superfood", per il tuo metabolismo potrebbe essere un rallentatore infiammatorio. Benvenuti nell'era della “nutrizione di precisione”. La nutrigenomica non è una semplice dieta, ma lo studio di come il cibo interagisce con i nostri geni. Non parliamo di fantascienza, ma di test ormai accessibili che analizzano piccoli frammenti del nostro DNA (i polimorfismi) per capire come processiamo i nutrienti. Tre sono i pilastri della dieta su misura. Metabolismo dei macronutrienti: c’è chi brucia i grassi con efficienza ma fatica con i carboidrati complessi, e viceversa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Addio alle diete “fotocopia”: oggi la nutrizione si scrive nel DNA Nutrizione Sana: un progetto strutturato per portare la nutrizione clinica nella vita quotidianaNegli ultimi anni la nutrizione è uscita definitivamente dalla dimensione della dieta intesa come strumento temporaneo, entrando a pieno titolo nel... Leggi anche: Federica Brignone scrive la storia dopo l'infortunio: oro nel Super G alle Olimpiadi di Cortina