No dai… GF Vip le confessioni di Francesca Manzini e la reazione di Alessandra Mussolini

Nella puntata di martedì 5 maggio 2026, il Grande Fratello Vip prevede un televoto che potrebbe influenzare significativamente la posizione dei concorrenti in gara. Durante la trasmissione, sono state trasmesse le confessioni di Francesca Manzini, mentre Alessandra Mussolini ha reagito pubblicamente a quanto accaduto. La puntata si avvicina alla fase finale, con il pubblico chiamato a esprimersi sui concorrenti ancora in gioco.

La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Nella puntata di martedì 5 maggio 2026 andrà in scena un televoto decisivo, destinato a segnare una svolta nel percorso dei concorrenti. Il pubblico sarà chiamato a scegliere chi potrà conquistare un posto nella finalissima. Al centro della serata, condotta da Ilary Blasi, ci sarà infatti la scelta del secondo finalista. Il concorrente più votato staccherà il pass per l’ultimo appuntamento, raggiungendo Antonella Elia, già qualificata. In studio, accanto alla conduttrice, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Leggi anche: “Non doveva farlo”. Grande Fratello Vip, Adriana Volpe scioccata: altri problemi nella Casa GF Vip, le confessioni di Francesca Manzini e la reazione di Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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