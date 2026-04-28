Francesca Manzini schiocca le dita in faccia ad Alessandra Mussolini e la chiama fascia | gelo al GF Vip

Al GF Vip, si è verificato un episodio di tensione tra due concorrenti. Francesca Manzini ha schioccato le dita in faccia ad Alessandra Mussolini e l’ha chiamata “fascia”. L’episodio ha generato reazioni tra gli altri partecipanti e ha attirato l’attenzione sui social. La produzione non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Gelo al GF Vip: Francesca Manzini schiocca le dita in faccia ad Alessandra Mussolini e la chiama “fascia”. Si riferiva ai trascorsi familiari della nipote del dittatore fascista o semplice riferimento all'accessorio per i capelli che la donna indossava in quel momento?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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