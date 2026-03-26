Gf Vip la grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini | Mi vuoi menare? Fallo

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio che ha coinvolto Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Mussolini ha rivolto una grave accusa a Manzini, chiedendole di andare oltre e sfidandola apertamente. La situazione ha portato a un'escalation di tensione tra le due partecipanti, contribuendo a un clima sempre più carico di conflitti all’interno del reality.

Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore è esploso un nuovo caso che coinvolge direttamente Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Al centro della vicenda, un episodio raccontato dalla stessa Mussolini che ha parlato di un gesto minaccioso da parte della coinquilina durante un momento di forte tensione. Secondo quanto riferito, l’imitatrice avrebbe alzato la mano come a voler simulare un pugno nei suoi confronti. Un comportamento che, pur non concretizzandosi in un contatto fisico, è stato percepito come grave e ha immediatamente acceso lo scontro all’interno della casa più spiata d’Italia. Leggi anche: Ilary Blasi, niente GF Vip e Temptation Vip: tutte le ragioni della sua scelta Il racconto dell’episodio e le reazioni nella casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gf Vip, la grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini: “Mi vuoi menare? Fallo” Articoli correlati La grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini: “Mi vuoi menare? Fallo”Al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di avere fatto il gesto di tirarle un pugno durante una discussione. Grande Fratello Vip, Francesca Manzini nera con Alessandra Mussolini: cosa succede alle sue spalleNella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni continuano a salire e, puntata dopo puntata, gli equilibri tra i concorrenti sembrano sempre più... Aggiornamenti e notizie su Alessandra Mussolini Temi più discussi: La grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini: Mi vuoi menare? Fallo; GF VIP 2026: Alessandra Mussolini tra carbonare e il suo arnese d’emergenza; Grande Fratello Vip, chi vince l'edizione 2026: C'è già un nome che batte tutti; Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza: Grave danno di immagine per la popstar. La grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini: Mi vuoi menare? FalloAl Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di avere fatto il gesto di tirarle un pugno durante una discussione ... fanpage.it Alessandra Mussolini entra a GF Vip contro volere dei figli e svela clausola | Se entri non ti parliamo piùSe vai al GF Vip non ti parliamo più: Alessandra Mussolini racconta la reazione dei figli e la sua scelta prima del reality. ilsussidiario.net Al Grande Fratello Vip si respira un'aria di tensione. In queste ore, Alessandra Mussolini ha rivolto un'accusa pesantissima a Francesca Manzini Secondo quanto sostiene la concorrente, l'imitatrice avrebbe fatto un gesto spiacevole nei suoi confronti. - facebook.com facebook #Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com