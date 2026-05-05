No alla riforma Valditara scioperano anche gli istituti tecnici friulani

Gli studenti e il personale degli istituti tecnici nella regione friulana hanno deciso di aderire allo sciopero contro la proposta di riforma dell’istruzione tecnica avanzata dal Ministero. La protesta si concentra sulla richiesta di sospendere o ritirare la riforma, auspicando un confronto che privilegi la qualità della didattica rispetto alle logiche di mercato e ai risparmi. La mobilitazione coinvolge diverse scuole e rappresenta una risposta alle modifiche in discussione.

“Il ritiro immediato o il rinvio della riforma, per avviare una vera riflessione sul riordino dell'istruzione tecnica, che metta al centro la qualità della didattica e non il risparmio e le logiche di mercato”. È l’obiettivo che si pone la Flc Cgil con lo sciopero di giovedì 7 maggio, proclamato.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Valditara apre alla riforma delle superiori: «Superare la divisione tra licei e istituti tecnici»Il giorno dopo la proposta dei nuovi programmi per i Licei si apre la fase di consultazione pubblica, avviata ieri e destinata, se confermata, a... Riforma istituti tecnici e nuovi quadri orario: il PD presenta un’interrogazione al Ministro Valditara chiedendo chiarezza e linee guidaIl PD ha presentato un'interrogazione al Ministro Valditara sui nuovi quadri orario degli istituti tecnici, chiedendo chiarezza e un rinvio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scuola, tutte le superiori in quattro anni. Il sogno di Valditara?; No alla riforma: 7 maggio istituti tecnici in sciopero; 7 maggio sciopero USB scuola per dire no alla scuola di Valditara, alla leva militare ed alla guerra; Indicazioni Nazionali licei, Valditara ha dubbi sui Promessi sposi spostati al quarto anno: sì invece a divisione storia-geostoria, riforma Stem, corsi empatia, più storia Occidente. Scuola in rivolta: Ravenna dice no alla riforma degli istituti tecniciCresce la protesta nel mondo della scuola anche nel territorio ravennate contro la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro Valditara. La Flc Cgil di Ravenna annuncia uno stato di agitazione ... ravennawebtv.it No alla riforma degli istituti tecnici: La scuola non è un’aziendaPresidio davanti all’Ufficio scolastico regionale contro il riordino. Docenti e studenti: Meno cultura significa più disuguaglianze ... torino.repubblica.it Giuseppe Valditara. . Parte del mio intervento all’evento “La scuola italiana per il 50esimo anniversario del terremoto del Friuli”. https://www.mim.gov.it/web/guest/-/50-anniversario-del-terremoto-in-friuli-l-iniziativa-nazionale-del-mim-l-intervento-del-ministro-va - facebook.com facebook I 50anni del terremoto in #Friuli, il 6 maggio 1976. A Venzone laboratori e spettacoli. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sui social di #Radio1 “Friuli modello per l’Italia intera”. Intervista @paguarni x.com