Valditara apre alla riforma delle superiori | Superare la divisione tra licei e istituti tecnici

Il giorno dopo la presentazione dei nuovi programmi per i licei, si apre ufficialmente la fase di consultazione pubblica. La proposta mira a superare la divisione tra licei e istituti tecnici, con l’obiettivo di introdurre le nuove Indicazioni entro il 2027. La discussione coinvolge docenti, studenti e altri soggetti interessati, che potranno esprimere il proprio parere prima di eventuali modifiche e dell’adozione definitiva delle nuove norme.

Il giorno dopo la proposta dei nuovi programmi per i Licei si apre la fase di consultazione pubblica, avviata ieri e destinata, se confermata, a portare all’entrata in vigore delle nuove Indicazioni nel 2027. Il documento, elaborato da una commissione ministeriale, è stato aperto al confronto con la comunità scolastica. Per la prima volta sono coinvolti anche i rappresentanti delle Consulte studentesche. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il testo sarà adottato solo al termine del percorso di ascolto. Oggi il ministro ha rilanciato anche il tema della divisione delle scuole superiori, aprendo alla possibilità di superare la distinzione tra licei e istituti tecnici.🔗 Leggi su Open.online

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