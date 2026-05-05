Dopo che il progetto del docufilm dedicato a Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti, un rappresentante ha dichiarato di voler intervenire per chiarire la situazione e correggere le mancanze emerse. Ha aggiunto che ci sarà un impegno a garantire trasparenza e competenza in future iniziative, dopo quanto accaduto. La questione ha suscitato discussioni sulla gestione dei fondi pubblici destinati a questo tipo di produzioni.

Alessandro Giuli mette una toppa e promette di mettere “ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l’opacità e l’imperizia” dopo il caso del docufilm dedicato a Giulio Regeni che non ha ricevuto fondi. Durante l’incontro al Quirinale con i candidati e i premiati ai David di Donatello, il ministro della Cultura ha promesso un “mai più”: “Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l’ inaccettabile caduta sul docufilm ‘Tutto il male del mondo’ dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente fondi al docufilm su Regeni, ora Giuli mette una toppa: “Inaccettabile caduta, mai più. Alcuni finanziamenti immeritati”

Notizie correlate

Niente fondi al docufilm su Regeni, lo scaricabarile di Giuli in Aula: “Non condivido, ma commissione è indipendente”. E dribbla i cronistiUno scaricabarile sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, farcito da retorica.

Niente finanziamenti al film su Regeni, opposizioni contro Giuli: "É una scelta politica""Il Gruppo Pd della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Alessandro Giuli (foto) per chiarire per quali...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Cinema, niente fondi per le donne: fuori Archibugi, Malta e Ferri; VIDEO | Niente fondi Pnrr per tre studentati, Ater inaugura altri 52 posti letto; Biennale Arte, il caso Russia: il verbale degli ispettori finisce sul tavolo del Governo; VIDEO | Il maxi sequestro nel Messinese per indebita percezione di fondi del Pnrr, l'operazione.

Niente fondi al docufilm su Regeni, ora Giuli mette una toppa: Inaccettabile caduta, mai più. Alcuni finanziamenti immeritatiAlessandro Giuli mette una toppa e promette di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l’opacità e l’imperizia dopo il caso del docufilm dedicato a Giulio ... ilfattoquotidiano.it

Niente fondi al docufilm su Giulio Regeni, il Pd chiama in Aula Giuli. Question time per il ministroIl gruppo del Partito democratico della Camera ha depositato l’interrogazione al ministro della Cultura Alessandro Giuli, che domani rispondera’ nel corso del question-time alla Camera, sul mancato ... affaritaliani.it

Niente nuovi fondi per la lotta alla povertà: la strategia della Commissione UE Secondo un’anticipazione di Politico, la Commissione Europea sta per presentare un nuovo piano contro la povertà, ma con una nota amara: non ci saranno risorse extra. Ecco - facebook.com facebook

Meloni dà a Roma capitale una scatola vuota, riconoscimento formale e niente fondi, e la colpa naturalmente è di Schlein Scoppia il caso Minetti e cercano di far passare Mattarella come un babbeo Ma a forza di balle spaziali Il Foglio esattamente dove vuole x.com