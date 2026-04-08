Niente fondi al docufilm su Regeni lo scaricabarile di Giuli in Aula | Non condivido ma commissione è indipendente E dribbla i cronisti

In aula, il rappresentante del governo ha risposto alle domande sul mancato finanziamento del documentario dedicato a Giulio Regeni, sottolineando che la commissione competente è autonoma e che non condivide l’esito. La discussione si è concentrata principalmente sul tema dei fondi, mentre all’esterno i cronisti hanno incontrato silenzi e nessuna dichiarazione ufficiale. La questione resta aperta senza ulteriori dettagli ufficiali.

Uno scaricabarile sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, farcito da retorica. Poi, silenzi e niente risposte di fronte alle domande dei cronisti, fuori dall’Aula. “ Non condivido la scelta, ma la commissione è indipendente “, si è difeso alla Camera dei deputati il ministro della Cultura Alessandro Giuli, nel corso dell’interrogazione del gruppo Pd a Montecitorio sul caso dell’esclusione de “Tutto il male del mondo” dai fondi erogati per il 2026 (al contrario, tra le altre opere promosse, di una produzione sulla vita di Gigi D’Alessio e una sul ‘ re delle fettuccine ‘). “Quanto al mio giudizio sulla tragica vicenda di Giulio Regeni, faccio mie le parole del presidente del Consiglio, il quale ha ribadito che il Governo non ha interrotto e non intende interrompere la ricerca della verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente fondi al docufilm su Regeni, lo scaricabarile di Giuli in Aula: “Non condivido, ma commissione è indipendente”. E dribbla i cronisti Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io" Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonoma(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di... Temi più discussi: No ai fondi per il film su Giulio Regeni: si dimettono due membri della commissione del Mic, Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti; Cinema. Niente finanziamenti al film su Regeni, sì a quelli in stile Bagaglino; La commissione per i fondi al cinema stronca l’ultima sceneggiatura di Bertolucci; Niente fondi pubblici del Mic al docufilm su Giulio Regeni. Niente fondi al docufilm su Giulio Regeni, il Pd chiama in Aula Giuli. Question time per il ministroAl ministro viene quindi chiesto di chiarire, in modo puntuale, le ragioni dell'esclusione e quindi quali siano le motivazioni che avrebbero determinato l'esclusione del documentario ... affaritaliani.it Docufilm su Giulio Regeni escluso dai fondi, Fasiolo (Pd): Un insulto alla memoriaTRIESTE – Scoppia la polemica in Friuli Venezia Giulia per il mancato finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni, dal titolo Giulio Regeni – tutto il male del mondo. nordest24.it Niente fondi al documentario su #Regeni, interrogazione #Pd a #Giuli x.com Niente fondi al documentario su Regeni, interrogazione Pd a Giuli - facebook.com facebook