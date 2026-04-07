Niente finanziamenti al film su Regeni opposizioni contro Giuli | É una scelta politica

Il Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura per chiedere chiarimenti sui motivi per cui il documentario dedicato a Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici. La decisione ha suscitato reazioni tra le opposizioni, che hanno definito la scelta come politica. La questione riguarda le motivazioni alla base della mancata assegnazione di fondi al progetto cinematografico.

"Il Gruppo Pd della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Alessandro Giuli (foto) per chiarire per quali ragioni il documentario su Giulio Regeni non abbia ottenuto i finanziamenti pubblici". Lo annuncia la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, che sottolinea come l’interrogazione porti la prima firma della segretaria Elly Schlein, la sua e quella dei componenti della commissione cultura a partire dalla capogruppo Irene Manzi. "Siamo davanti a un fatto che deve essere chiarito – sottolineano – parliamo di un’opera di evidente valore civile e culturale, eppure esclusa dal sostegno pubblico senza motivazioni convincenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Niente finanziamenti al film su Regeni, opposizioni contro Giuli: "É una scelta politica" “Una scelta politica”, il produttore Procacci contro la decisione di escludere il documentario su Regeni dai fondi statali“Questa è una battaglia politica, ma dovrebbe interessare tutti gli italiani, non certo soltanto una parte. Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica?”Il ministero della Cultura ha respinto la richiesta di fondi presentata da un documentario su Giulio Regeni. Temi più discussi: Il ministero non concede fondi pubblici al film su Giulio Regeni. Non c'è interesse culturale; Giulio Regeni, niente fondi al film sul ricercatore. Il ministero della Cultura lo boccia: Non è di interesse culturale. Scoppia la...; Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto; Niente finanziamenti al film su Regeni, opposizioni contro Giuli: É una scelta politica. Giulio Regeni, niente fondi al film sul ricercatore. Il ministero della Cultura lo boccia: «Non è di interesse culturale». Scoppia la polemicaUn film su Giulio Regeni, uno dei casi più dolorosi della storia recente italiana, resta senza finanziamenti pubblici. La decisione della ... msn.com Il ministero non concede fondi pubblici al film su Giulio Regeni. Non c'è interesse culturaleLa protesta di uno dei produttori, Domenico Procacci (Fandango): Scelta soltanto politica. Molti atenei hanno aderito all'iniziativa di Elena ... huffingtonpost.it Oggi non abbiamo voglia di fare niente. Non venite in negozio… tanto piove. Ci sono le pozzanghere… e pure le rane. E mi raccomando: non scriveteci, non chiamateci e non chiedeteci informazioni su attrezzatura, finanziamenti, noleggio o assistenza. Noi o - facebook.com facebook Il Piano Triennale e il Fondo unico rappresentano una svolta per la ricerca italiana: tempi certi, risorse stabili, bandi calendarizzati. Niente più stop and go ai finanziamenti. Niente più ricerca “a singhiozzo”. La programmazione delle attività è un valore strategic x.com