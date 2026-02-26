Nicolò Filippucci si aggiudica il titolo di vincitore tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, portando sul palco il brano Laguna. La sua performance ha attirato l’attenzione del pubblico e della giuria, confermando il suo talento emergente nel panorama musicale italiano. La vittoria segna un passo importante per la carriera del giovane artista, che ora si prepara a seguire nuovi percorsi nel mondo dello spettacolo.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Battuta in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Bove ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il Premio della Critica Mia Martini. I due artisti sono stati sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Italian singer Angelica Bove (L) with Italian singer Niccolo' Filippucci (R) on stage at the Ariston theatre during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 26 February 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nicolò Filippucci è il vincitore delle nuove proposte Sanremo 2026: da Amici al palco dell’Ariston

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 ha emesso il suo primo verdetto: Nicolò Filippucci è il vincitore della sezione Nuove Proposte con il brano “Laguna”.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 ?Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano, proclamato nella serata di giovedì 26 febbraio.

Nicolò Filippucci - Laguna (Nuove Proposte Sanremo 2026)

Temi più discussi: Chi è Nicolò Filippucci, da Amici al Festival di Sanremo 2026 nelle Nuove Proposte. FOTO; Chi è Nicolò Filippucci primo finalista tra le Nuove Proposte: talento, gavetta e una Laguna che conquista l’Ariston; Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con 'Laguna': chi è l'artista delle Nuove Proposte; Nicolò Filippucci, il debutto a Sanremo a 19 anni. La mamma mi ha detto di….

Nicolò Filippucci vincitore delle Nuove proposte 2026: «Un sogno». I premi Mia Martini e Lucio Dalla assegnati ad Angelica BoveNicolò Filippucci è il vincitore della categoria Nuove proposte 2026. Il 19enne conquista il premio sanremese con il suo brano Laguna, dopo aver gareggiato con la ... ilgazzettino.it

Un vincitore di Sanremo 2026 l'abbiamo già: è Nicolò Filippucci nelle Nuove proposteIn attesa di sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2026 tra i Big e tutti gli altri premi, ecco il primo riconoscimento di questa edizione. Gli altri nomi saranno svelati nel corso delle prossime se ... vogue.it

SANREMO | Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival con il brano Laguna. Battuta in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Bove ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il P facebook

Nicolò Filippucci vince Sanremo Nuove Proposte. #lapresse #Sanremo26 #NicoloFilippucci x.com