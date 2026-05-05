Negli ultimi giorni si sono fatti progressi nell’analizzare la vicenda legata a Nicole Minetti e l’adozione in Uruguay. Le carte giudiziarie e i documenti ufficiali mostrano dettagli sulla decisione di adottare un bambino nel paese sudamericano, chiarendo alcuni aspetti che avevano generato sospetti. La vicenda, iniziata con la grazia concessa dal Quirinale e poi legata alla pratica di adozione, sta assumendo connotati più definiti alla luce delle nuove evidenze emerse.

A dispetto di quanto è stato raccontato nelle ultime settimane, la vicenda legata a Nicole Minetti, tra la grazia ricevuta dal Quirinale e il bambino adottato in Uruguay, comincia poco alla volta a rientrare dentro un perimetro più preciso. Restano ancora alcune verifiche da fare. Ma dagli atti già noti e dalle dichiarazioni arrivate dal Paese sudamericano emerge un punto chiaro: l’adozione non fu di certo una procedura occulta. Anzi, fu un procedimento giudiziario, seguito dall’Inau – l’Istituto per l’infanzia e l’adolescenza dell’Uruguay – e concluso dal Tribunale di Maldonado, città vicina a Punta del Este. Anche le autorità uruguaiane che hanno avuto un ruolo nella vicenda e l’hanno seguita sin dall’inizio, hanno confermato più volte la regolarità del percorso.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nicole Minetti, l’adozione in Uruguay non era un mistero: gli atti che smontano il sospetto

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