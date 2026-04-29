Nicole Minetti e l’ok all’adozione dal tribunale di Venezia i pm ora cercano in Uruguay Perché gli ospedali italiani non conoscevano il bambino

Il tribunale di Venezia ha autorizzato l’adozione di un bambino da parte di Nicole Minetti e del suo compagno, con una sentenza che è stata ora richiesta dalla Procura Generale di Milano in Uruguay. I pubblici ministeri stanno cercando di ottenere ulteriori dettagli sul caso, poiché gli ospedali italiani coinvolti non avevano conoscenza del bambino. La procedura legale si sta svolgendo tra Italia e Sud America per verificare la situazione.

La Procura Generale di Milano ha avviato direttamente a Montevideo l’acquisizione della sentenza con cui è stata disposta l’adozione del bambino preso in carico da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. L’obiettivo degli inquirenti milanesi è di verificarne l’autenticità, visto che sulle scrivanie dei magistrati non sarebbe arrivato il fascicolo originale. L’atto era stato infatti prodotto dai legali di Minetti, quando nell’agosto scorso venne formalizzata la richiesta di grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era stato emesso dai magistrati sudamericani e successivamente recepito dai giudici italiani. Nuovi accertamenti su possibili procedimenti penali all’estero.🔗 Leggi su Open.online

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