Figlia di Nicole Kidman e di Keith Urban Sunday Rose continua infatti a costruire la propria presenza nel fashion system

Sunday Rose, figlia di Nicole Kidman e Keith Urban, sta affinando la propria presenza nel mondo della moda. La sua partecipazione alle passerelle evidenzia come il nome possa aprire porte, ma non garantisce una posizione duratura nel settore. La figura di Sunday Rose si sta facendo conoscere nel panorama fashion, mentre il dibattito sulle cosiddette Nepo Baby rimane acceso.

Dal debutto Miu Miu alla nuova stagione Dior AI 2026-27, la giovane modella trasforma le apparizioni in presenza riconosciuta. Nel dibattito sempre acceso sulle cosiddette Nepo Baby, la passerella continua a essere uno spazio in cui il cognome apre porte ma non garantisce permanenza. È in questo contesto che il nome di Sunday Rose Kidman Urban torna a farsi notare stagione dopo stagione. con una costanza che suggerisce qualcosa di più di una semplice apparizione occasionale. L'ultima conferma arriva dalla passerella di Dior, dove ha sfilato per la collezione Autunno Inverno 2026-27, consolidando una collaborazione ormai sempre più riconoscibile.