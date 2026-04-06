Precari degli Uffizi la protesta arriva davanti alla Venere del Botticelli

I lavoratori dei musei di Firenze hanno organizzato una protesta che si è svolta davanti alla Venere di Botticelli, all’interno delle Gallerie degli Uffizi. La manifestazione è stata motivata dalle condizioni di precarietà che interessano il personale che opera nei musei della città. La protesta ha coinvolto alcuni dipendenti, che hanno espresso il loro disagio in modo visibile all’interno di uno dei luoghi più visitati e simbolici della città.

FIRENZE – La protesta dei lavoratori dei musei fiorentini irrompe nel cuore delle Gallerie degli Uffizi, portando il grido contro la precarietà fin davanti alla Venere di Botticelli. Nella mattinata di ieri (5 aprile), i manifestanti aderenti alla mobilitazione promossa dal sindacato Sudd Cobas hanno esposto uno striscione con la scritta Basta vite precarie proprio dinanzi al capolavoro rinascimentale, chiedendo risposte urgenti per i cosiddetti ‘precari storici’ che da mesi si ritrovano senza occupazione e senza salario. La mobilitazione, che va avanti ormai dal 31 marzo con iniziative permanenti durante tutta la settimana di Pasqua, punta il dito contro il sistema degli appalti e la gestione dei servizi museali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Precari degli Uffizi, la protesta arriva davanti alla Venere del Botticelli Non c’è pace per gli Uffizi: blitz dei precari nelle Gallerie, la manifestazione davanti alla Venere del BotticelliFirenze, 5 aprile 2026 – Non c’è davvero pace per gli Uffizi, uno dei musei più conosciuti e frequentati del mondo. Uffizi: blitz dei precari davanti alla Venere di BotticelliFIRENZE – Manifestazione dei precari, promossa da Sudd Cobas oggi, domenica 5 aprile 2026, agli Uffizi. Temi più discussi: I lavoratori precari degli Uffizi protestano davanti alla Venere di Botticelli; Non c’è pace per gli Uffizi: blitz dei precari nelle Gallerie, la manifestazione davanti alla Venere del Botticelli; Precari dei musei in protesta davanti alla Venere; Blitz dei precari agli Uffizi nel giorno di Pasqua, la protesta davanti alla Venere di Botticelli: Non c’è cultura senza diritti – Video. Uffizi: protesta precari dei musei davanti alla Venere di BotticelliAbbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli dentro agli Uffizi, per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. C’è ... controradio.it Precari dei musei in protesta davanti alla VenereFIRENZE: I lavoratori hanno esposto uno striscione dinanzi al dipinto del Botticelli all'interno della Galleria degli Uffizi: Non c'è bellezza senza diritti ... toscanamedianews.it La nascita di Venere. La celebre nascita di Venere eseguita dalla straordinaria mano di Sandro Botticelli - realizzata nel 1485, esposta presso Gallerie degli Uffizi -, raffigura l'approdo sull'isola di Cipro della dea della bellezza e dell'amore, nata dalla spuma facebook