Addio a Nicholas Brendon era Xander in Buffy l’ammazzavampiri La morte nel sonno a 54 anni | il messaggio del fratello gemello

Nicholas Brendon, attore noto per aver interpretato Xander Harris nella serie televisiva Buffy l’ammazzavampiri, è deceduto venerdì 20 marzo nel sonno all’età di 54 anni. La notizia è stata comunicata dal fratello gemello, che ha confermato la scomparsa e ha ricordato il suo legame con l’attore. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

Nicholas Brendon, volto indimenticabile di Xander Harris in tutte e sette le stagioni di Buffy l’ammazzavampiri, è morto venerdì 20 marzo nel sonno per cause naturali. Aveva 54 anni. La famiglia ha diffuso la notizia attraverso una dichiarazione condivisa con The Hollywood Reporter: «Siamo distrutti dal dolore per la scomparsa di nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon». I familiari hanno ricordato come negli ultimi anni l’attore si fosse dedicato con entusiasmo alla pittura, trovandovi una nuova vocazione creativa. «Chi lo conosceva davvero sapeva che la sua arte era uno dei riflessi più puri di ciò che era», si legge ancora nel comunicato, in cui la famiglia ha chiesto riservatezza. 🔗 Leggi su Open.online

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Nicholas Brendon Dies at 54 | Fans Heartbroken Over Sudden Loss

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