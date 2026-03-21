Nicholas Brendon, noto per il ruolo in Buffy, è morto all’età di 54 anni. La famiglia ha condiviso la notizia tramite il suo profilo Instagram, scrivendo che è scomparso lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva. Le cause della morte non sono state rese note. La notizia ha fatto il giro dei media e delle reti sociali.

Nicholas Brendon, l’attore indimenticabile di Buffy, è scomparso all’età di 54 anni. L’annuncio è stato pubblicato dalla famiglia sul profilo Instagram: “Con il cuore spezzato annunciamo la scomparsa del nostro fratello e figlio. Si è spento nel sonno per cause naturali”. Notizia in aggiornamento. Visualizza questo post su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Nicholas Brendon, l’attore di Buffy. L’annuncio della famiglia e le cause della morte

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