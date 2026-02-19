Magi denuncia che il video di Meloni rappresenta il punto più basso della propaganda politica, accusando anche La Russa di aver pronunciato parole gravi. Il senatore sottolinea come le polemiche sui casi Sea Watch, i risarcimenti ai migranti trasferiti illegalmente e le misure contro gli episodi di violenza a Torino siano usate strumentalmente per fini politici. Magi aggiunge che queste vicende giudiziarie non hanno nulla a che vedere con il referendum sulla giustizia e critica l’uso politico che ne viene fatto. La discussione si concentra ora sul modo in cui il governo sfrutta tali situazioni.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - “Sgombriamo il campo una volta per tutte: il caso Sea Watch, così come il risarcimento al migrante trasferito illegalmente in Albania, così come la misura di cautelare degli arresti domiciliari a carico di chi è indagato per le violenze nel corteo di Torino non c'entrano assolutamente nulla con l'oggetto del referendum sulla giustizia e da referendario convinto sono indignato per l'oscena strumentalizzazione che il governo sta facendo di questi casi giudiziari". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Il video di Meloni di ieri é il punto più basso della propaganda del centrodestra sul referendum anche perché arriva a poche ore dal forte e saggio richiamo del Presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Migranti: Magi, 'video Meloni punto più basso propaganda, gravi parole La Russa'

Scontri Torino, Magi (+Europa): "Meloni va avanti a propaganda, cerca scuse per pacchetto sicurezza" – Il videoLe tensioni a Torino sono scoppiate di nuovo nelle ultime ore.

Referendum: Gualmini, 'video Pd punto più basso di qualsiasi polemica'Il video del Pd che dice che chi vota Sì al referendum è un fascista ha scatenato molte polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.