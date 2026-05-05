Neuroni esploratori | la scoperta sul diamante mandarino per il cervello
? Cosa scoprirai Come possono i neuroni scavare tunnel nel tessuto cerebrale?. Perché l'uomo non possiede la capacità di creare questi percorsi?. Come potrebbe la migrazione cellulare riparare i danni da ictus?. Quali limiti biologici impediscono ai farmaci di raggiungere l'Alzheimer?.? In Breve Benjamin Scott descrive la migrazione neuronale come movimento di esploratori in giungla.. Antonio Uccelli coordina il progetto Mnesys presso l'Irccs ospedale San Martino di Genova.. La ricerca Boston University studia la plasticità cerebrale del diamante mandarino australiano.. Il meccanismo potrebbe guidare cellule staminali verso lesioni da ictus o Alzheimer.🔗 Leggi su Ameve.eu
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