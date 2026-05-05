Il nostro cervello consuma come una lampadina da 20 watt A Princeton 70 mila neuroni vivi spiegano il problema dell’AI

Uno studio condotto presso un'università americana ha analizzato l'attività di circa 70.000 neuroni vivi nel cervello umano, evidenziando come il suo consumo energetico sia equivalente a quello di una lampadina da 20 watt. La ricerca si concentra sulle dinamiche di funzionamento del cervello e sulle implicazioni per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fornendo dati che aiutano a comprendere meglio i limiti fisici e i requisiti energetici di questi sistemi complessi.

Guardate una lampadina, una semplice lampadina a basso consumo da venti watt. Adesso pensate al vostro cervello. Quali dei due consuma di più? Uno, due, tre. Se avete risposto il cervello avete sbagliato, se avete risposto la lampadina (dubito) anche, in realtà il cervello umano consuma circa quanto quella lampadina, venti watt. Che non è poco, considerando che è il 20% del fabbisogno energetico dell’intero corpo, ma pochissimo in termini di ciò che può fare, dell’essere noi. Con quella potenza minuscola riconosce ricordi, controlla il corpo, interpreta parole, produce ossessioni, autocoscienza, ossessioni, razzi spaziali, medicine, depressioni esistenziali, e quando va male anche opinioni politiche che separano cervelli e talvolta anche coppie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nostro cervello consuma come una lampadina da 20 watt. A Princeton 70 mila neuroni vivi spiegano il problema dell’AI Notizie correlate Leggi anche: Dario Fo, maestro dello sguardo: “Il nostro cervello è una sofisticatissima camera da presa” Quanta energia consuma il cervello? Lo studio apre nuovi scenari per Parkinson, Alzheimer e disturbi psichiatriciPrato, 20 aprile 2026 – Non basta più chiedersi quale area del cervello “si accende” o smette di funzionare. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il nostro cervello consuma come una lampadina da 20 watt. A Princeton 70 mila neuroni vivi spiegano il problema dell’AI; Elettronica e neuroni combinati in un dispositivo smart; 70.000 neuroni vivi in un chip per sfidare i data center. Il nostro cervello consuma come una lampadina da 20 watt. A Princeton 70 mila neuroni vivi spiegano il problema dell’AIGuardate una lampadina, una semplice lampadina a basso consumo da venti watt. Adesso pensate al vostro cervello. Quali dei due consuma di più? Uno, due, tre. Se avete risposto il cervello avete ... ilgiornale.it Non è il futuro: è quello che sta già succedendo E a raccontarcelo, nella giornata del 6 giugno, sarà Michael Oppenheimer Fisico e climatologo, Professore di Geoscienze e Affari Internazionali all’Università di Princeton, coordina il programma europeo Co - facebook.com facebook Cellule cerebrali e microchip: il nuovo computer ibrido di Princeton x.com