Rocca | Per il sisma di Amatrice risorse enormi nessuno resti indietro

Il responsabile di un ente ha dichiarato che, in seguito al terremoto di Amatrice, sono state stanziate risorse ingenti. Ha inoltre evidenziato come sia stato possibile collaborare con i sindaci e i comuni, sottolineando l'importanza di un lavoro di ascolto e confronto. La sua nota si concentra sulla quantità di fondi disponibili e sul rapporto di collaborazione instaurato con le autorità locali.

AGI - Sono enormi le risorse stanziate, ma la cosa che mi fa piacere sottolineare è la capacità di ascolto e il lavoro fatto insieme ai comuni e ai sindaci". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del Piano Strategico di Sviluppo del cratere del sisma 2016. "C'era la necessità di sentire bene cosa volevano i territori e di non calare le scelte dall'alto - ha aggiunto Rocca - stiamo già lavorando per i prossimi finanziamenti europei affinché vi sia una leva importante anche per il futuro. L'orizzonte temporale ci consente di investire e far crescere quest'area". "Inutile fare un intervento sulle case in una zona spopolata: la ricostruzione deve andare di pari passo con lo sviluppo socioeconomico.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rocca: "Per il sisma di Amatrice, risorse enormi, nessuno resti indietro" Notizie correlate Amatrice: la pasta come motore di rinascita dopo il sismaLa prima edizione della Giornata Internazionale dell'Amatriciana si è aperta oggi, venerdì 6 marzo 2026, nella città di Amatrice, trasformando una... Festa del Voto, così Rocca ricorda il terribile sismaLa parrocchia di Santa Maria delle Lacrime di Rocca San Casciano celebra questa settimana la solenne Festa del Voto, una manifestazione religiosa e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ricostruzione post sisma, visita a Fano del commissario Guido Castelli: condiviso il percorso sui Dip per 18 milioni di euro; Sisma, la visita del commissario Castelli. Danni per 18 milioni: quanti contributi?; Edilizia cimiteriale, approvati nuovi interventi per oltre 3,3 milioni; Fano, sopralluogo del commissario Castelli: 18 milioni per la ricostruzione post-sisma. Rocca (Lazio): Schillaci ci ha convinto, aspettiamo di leggere il testoL'illustrazione orale per principio ci ha convinto, nel senso che il Ministro Schillaci ha fatto una fotografia di una situazione che oggettivamente stiamo vivendo sul territorio. quotidianosanita.it Appio Latino, «25 aprile, partigiano infame»: le scritte e l'indignazione unanime. Rocca: «Iniziative di idioti»I grandi manifesti neri con la scritta bianca visibili al mercato di piazza Epiro e a piazza Tarquinia «25 aprile, partigiano infame»: questa la scritta, in bianco su grandi manifesti neri, comparsa i ... roma.corriere.it "FLORA" LA mia ultima opera che si Trova a Rocca Di Papa "Roma", lungo la via sacra si trova il museo artistico nel bosco. Qui tutte le info per arrivarci @experiencepark_ #roma #artenatura #landart #romantica # facebook