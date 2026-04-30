Per il primo maggio, il Rettore di un importante ateneo ha sottolineato il valore del lavoro come elemento di dignità e responsabilità. Durante un intervento, ha ricordato come il lavoro rappresenti anche un’occasione di relazione e di promozione della pace, evidenziando l’importanza di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Le sue parole si sono rivolte a sensibilizzare sull’impegno delle istituzioni nel tutelare i diritti di tutti i lavoratori.

Il lavoro come spazio di dignità, relazione e costruzione della pace. Ma anche come terreno su cui si misura la capacità delle istituzioni di non lasciare indietro nessuno. È un messaggio denso, che intreccia riflessione civile e visione politica dell’Università, quello che il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, affida alla comunità accademica e al territorio in occasione del Primo Maggio, festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Una dichiarazione che non si limita alla celebrazione, ma si trasforma in un richiamo netto alla responsabilità collettiva, in un tempo segnato da trasformazioni profonde del lavoro e da nuove fragilità sociali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Primo Maggio, il Rettore Marianelli: “Il lavoro è dignità, pace e responsabilità. Nessuno resti indietro”

Notizie correlate

Università, pace e responsabilità: il rettore Marianelli a Fast News Platform traccia la rotta del dialogo globaleFast News Platform ha ospitato un approfondimento internazionale che ha unito idealmente Italia e Argentina.

Leggi anche: Perugia. “Con lui se ne va uno studioso prezioso per la cultura della pace”, il cordoglio del Rettore Marianelli per Lorenzo Medici

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Perugia, Primo Maggio Reggae 2026: festival a ingresso gratuito, tutti gli ospiti; Stella al Merito del Lavoro; Perugia, Primo maggio Reggae 2026: Jungle Army tra gli ospiti principali -; Umbria: ponte del 1° maggio baciato dal sole. Ma è allarme degli esperti per il rischio siccità.

Perugia, Primo maggio Reggae 2026: Jungle Army tra gli ospiti principaliTorna a Perugia il Primo Maggio Reggae, il festival a ingresso gratuito che unisce musica, diritti e socialità. L’appuntamento è per venerdì 1 maggio 2026 al Parco Bellini di Ponte San Giovanni, con d ... umbria24.it

Perugia, Primo Maggio Reggae 2026: festival a ingresso gratuito, tutti gli ospitiDodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. Appuntamento venerdì 1 maggio al Parco Bellini di Ponte San Giovanni per l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia. perugiatoday.it

Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, ma il decreto varato dal governo va in tutt’altra direzione. Le misure previste puntano su incentivi alle imprese, con sgravi e sostegni economici per l’occupazione, mentre mancano all'appello misure strutturali per l’aume - facebook.com facebook

#DanielaFumarola: «In attesa di leggere il decreto Primo Maggio nella sua versione definitiva, la Cisl esprime grande soddisfazione per gli elementi illustrati in conferenza stampa dal Governo e dalla indicazione della premier Meloni circa la volontà di render x.com