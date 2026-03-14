Il 17 marzo alle 19 si terrà l’anteprima di ‘Operazione Batiscafo Trieste’, un progetto cinematografico che combina la storia della scienza con temi di pace. Il film narra di un Batiscafo e delle sue esplorazioni in fondo al mare, toccando un percorso che coinvolge anche aspetti di collaborazione internazionale e ricerca scientifica. L’evento si svolge in una sede ancora da definire.

Un progetto cinematografico che unisce la storia della scienza al futuro della pace prenderà forma con l’anteprima di ‘Operazione Batiscafo Trieste’, fissata per il 17 marzo alle 19.00 presso il Cinema Arlecchino di Milano, dove il regista Massimiliano Finazzer Flory presenterà l’opera commissionata dal Comune di Trieste e prodotta da Movie&Theater insieme a Rai Cinema e Armundia. L’iniziativa non è solo una rievocazione storica ma una riflessione sulla capacità umana di superare i limiti fisici e ideologici, portando in sala anche Marie-Laure Piccard, figlia del leggendario esploratore Jacques Piccard, e prevedendo un tour internazionale che toccherà New York e Washington alla fine del mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 11.000 metri: il Batiscafo unisce scienza e pace

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