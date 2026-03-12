La guerra delle mine nello Stretto di Hormuz coinvolge imbarcazioni che simulano attività di pesca e sommozzatori iraniani che si muovono tra le acque. Il comando militare iraniano ha annunciato che il prezzo del petrolio potrebbe salire fino a 200 dollari al barile. La situazione si sviluppa nel contesto di tensioni e movimenti di forze militari nella zona.

Roma, 12 marzo 2026 - Il comando militare iraniano ha dichiarato mercoledì che il mondo deve prepararsi a un aumento del prezzo del petrolio fino a 200 dollari al barile. Non solo una minaccia propagandistica, ma uno scenario che si può definire plausibile. Dopo che l’ Iran ha annunciato il blocco navale dello stretto di Hormuz, da cui transita ogni giorno circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, i prezzi dell’oro nero sono schizzati a 100 dollari al barile. Un ulteriore incremento potrebbe verificarsi qualora la chiusura dovesse protrarsi nel tempo e le rotte alternative, come quelle del Mar Rosso, si rivelassero a loro volta insicure, anche a causa dell’ombra degli attacchi degli Houthi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra delle mine nello Stretto di Hormuz. Finti pescherecci e sommozzatori, gli iraniani si muovono come spettri

Articoli correlati

Iran, tre navi colpite da mine nello Stretto di Hormuz. Hezbollah: «Noi pronti a una lunga guerra» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle...

Iran, il Pentagono: «Dall'inizio della guerra 140 soldati Usa feriti». Il «giallo» delle mine nello stretto di Hormuz, Trump: «Le abbiamo distrutte» | Borse chiudono in positivo, ancora giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Una raccolta di contenuti su La guerra delle mine nello Stretto di...

Temi più discussi: Crisi Hormuz: l'impatto sull’approvvigionamento italiano; L'Iran mina lo Stretto di Hormuz (e il dilemma di Trump); La guerra dell’Iran si sta spostando sul mare; Mine iraniane nel Golfo, come funzionano e perché spaventano Trump.

Stretto di Hormuz, Iran bombarda navi mine piazzate, petrolio alle stelle | Trump e G7: serve libertà GolfoStretto di Hormuz, cosa succede e perché si gioca lì la guerra tra Usa-Israele e l'Iran: mine piazzate, libertà di navigazione e mosse del G7 ... ilsussidiario.net

Stretto di Hormuz, la battaglia navale: sarà possibile scortare i convogli e neutralizzare le mine di ultima generazione?Gli iraniani possiedono circa 6mila ordigni subacquei che possono dirigersi da soli contro gli obiettivi dopo averli individuati. La presenza di naviglio militare europeo potrebbe portare al coinvolgi ... roma.corriere.it

Il petrolio supera i 100 dollari, mentre lo Stretto di Hormuz rischia un lungo stop. La produzione del Golfo scende di 10 milioni di barili al giorno: cosa sta accadendo #ANSA - facebook.com facebook

Stretto di Hormuz bloccato, l’Iran attacca tre mercantili: “Petrolio a 200 dollari” x.com