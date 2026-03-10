Una supernave cinese è stata individuata nello Stretto di Hormuz, suscitando attenzione nella zona. La nave sembra avvicinarsi al Golfo Persico, dove la presenza di forze militari straniere e le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran sono alte. La vicinanza della nave cinese al territorio del Golfo ha attirato l'interesse di osservatori e analisti, senza che siano state ancora ufficializzate motivazioni o intenti.

Lo «spettatore» cinese sembra volersi avvicinare un po' di più al Golfo Persico, dove la guerra all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele sta portando al rischio di una grave escalation nei Paesi del Golfo. Petrolio, gas nataurlae, energia sono del resto punti cruciali per Pechino che proprio ieri ha avanzato le sue prime due mosse: un inviato speciale a Riad e l'arrivo, contestuale della supernave spia. «In qualità di importante paese impegnato nell'equità e nella giustizia, e in qualità di buon amico e partner dell'Arabia Saudita, la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo ed è pronta a collaborare con Riad per coinvolgere tutte... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Supernave «spia» nello Stretto di Hormuz. Così la Cina si avvicina al Golfo Persico

