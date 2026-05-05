Nel trailer di Tony Bourdain è ancora uno chef non famoso che vive il suo battesimo del fuoco

Da gqitalia.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trailer di Tony ed è un peccato non poter sapere con certezza cosa avrebbe pensato Anthony Bourdain del film sui suoi anni giovanili. Per poter discutere se Tony - lo chiamo "Tony" perché sono un tipo un po' fastidioso che ha tra i trenta e i cinquant'anni e quindi, anche se non ci siamo mai incontrati o non abbiamo mai interagito in alcun modo, credo che fosse mio amico - avrebbe gradito l'idea che qualcuno facesse un film come questo, dobbiamo immaginare un mondo in cui Bourdain è ancora vivo, e per immaginarlo dobbiamo immaginare un mondo in cui Bourdain ha convissuto con The Bear. Non so cosa avrebbe pensato di The Bear, ma scommetto che non ne avrebbe mai parlato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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