Tony Effe e Giulia De Lellis battesimo della figlia a Roma | la benedizione del Papa e un dettaglio che colpisce

Sabato 25 aprile si è svolto a Roma il battesimo della figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. La cerimonia ha incluso la benedizione da parte del Papa. Tra gli ospiti presenti, alcuni amici e parenti hanno assistito alla funzione religiosa. La famiglia ha poi partecipato a un ricevimento successivo, senza ulteriori dettagli pubblicamente condivisi.

Battesimo a Roma per la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. Sabato 25 aprile, a Roma, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis è stata battezzata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno dei luoghi più solenni della Capitale, sede anche di cerimonie ufficiali della Repubblica. A rendere pubblica la giornata è stato lo stesso artista, Nicolò Rapisarda, che ha condiviso sui social alcune immagini del rito, accompagnate da una didascalia minimale: i quattro nomi della bambina, Priscilla Nella Lucilla Marie, nata l’8 ottobre 2025. La benedizione apostolica del Papa: il dettaglio che emerge. Tra gli elementi che hanno attirato maggiore attenzione c’è la pergamena con la benedizione apostolica di Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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