M entre le modelle di Dolce&Gabbana sfilano davanti ai suoi occhi, Madonna è seduta a fianco della fashion icon più celebre di tutti i tempi: Anna Wintour. Un’occasione perfetta per fare conversazione e, perchè no, rivelarle un segreto che nessun altro conosce. Dopo la performance con Sabrina Carpenter al Coachella e il lancio del singolo Bring Your Love, Madonna torna protagonista con il teaser di Confessions II, nuovo album in uscita il 3 luglio 2026. Nel video, la popstar svela all’orecchio di Anna Wintour tutti i dettagli del suo nuovo progetto discografico. Una confessione fatta alla persona giusta e al momento giusto. Madonna: 25 look memorabili tra esibizioni live e occasioni speciali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel teaser di "Confession II", il nuovo album di Madonna, la popstar rivela un segreto a Anna Wintour durante la sfilata "Dolce & Gabbana Women’s Fall/Winter 2026"

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