Milano Fashion Week 2026 Madonna e Anna Wintour in prima fila da Dolce & Gabbana Dalla vera pelle di Ferrari alla principessa contemporanea di Ermanno Scervino il meglio delle passerelle

Durante il weekend è iniziata la Milano Fashion Week donna 2026, con Madonna e Anna Wintour presenti in prima fila da Dolce & Gabbana. Tra le collezioni in passerella, si sono viste creazioni realizzate con la “vera pelle” di Ferrari e abiti ispirati a una moderna principessa firmati Ermanno Scervino. La kermesse continua con sfilate e presentazioni di vari stilisti italiani e internazionali.

Scatta il weekend per la Milano Fashion Week donna 2026: ironico dirlo, ma in pole position c’è Ferrari come prima sfilata del giorno, mentre l’orario di pranzo lo conquista lo show di Dolce & Gabbana da cui è arrivata persino Madonna, vista chiacchierare allegramente in front row assieme ad Anna Wintour, entrambe con vistosi occhiali da sole che nascondevano le loro espressioni al di fuori di sorrisi e risate. Nel pomeriggio la favola di Laura Biagiotti, mentre concluderà la serata tra gli altri Bottega Veneta. Ecco il racconto delle sfilate e presentazioni migliori del sabato. Rocco Iannone e Ferrari sono giunti alla decima collezione del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week 2026, Madonna e Anna Wintour in prima fila da Dolce & Gabbana. Dalla “vera pelle” di Ferrari alla principessa contemporanea di Ermanno Scervino, il meglio delle passerelle Milano Fashion Week febbraio 2026, dove e quando sfilano Prada, Armani e Dolce & GabbanaLa Milano Fashion Week di febbraio 2026 è già una promessa sussurrata tra inviti che circolano, fitting notturni e agende che si riempiono a ritmo... Milano Fashion Week, i top e i flop della moda uomo: Prada resta la bussola, Dolce & Gabbana cade sugli stereotipi, il “famolo strano” dei giovani designerPoche sfilate, molte presentazioni: il weekend della Milano Fashion Week uomo ha reso più netta la distanza tra identità, qualità e sovrastrutture... Contenuti utili per approfondire Milano Fashion Week. Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026: i debutti e le sfilate più importanti delle prime giornate; Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Tutti gli eventi da non perdere durante la Milano Fashion Week 2026; Milano Fashion Week: queste sono le sfilate da non perdere. Madonna da Dolce&Gabbana, il video: la popstar con abito corsetto e collana tennis maxi per il look che sa di Sicilia alla Milano Fashion Week 2026Immancabili i maxi occhiali a mascherina, mentre il look di Dolce&Gabbana scelto da Madonna rende omaggio alla moda italiana tra pizzi e raso ... vogue.it Milano Fashion Week, Becky Armstrong rilancia la tendenza del maglione cropL'attrice thailandese ha presenziato alla sfilata di Tod's con un total look arancione che ha subito catalizzato l'attenzione ... cosmopolitan.com Alla Milano Fashion Week, con la collezione autunno inverno 2026 2027, Maximilian Davis scardina convenzioni di classe e identità ispirandosi agli speakeasy x.com Nell’evento clou di questa Milano Fashion Week non poteva mancare uno dei protagonisti principali del panorama musicale. Stiamo parlando di Achille Lauro, che agli show di Dolce&Gabbana è ormai di casa. Il marchio, che ha presentato oggi la sua collezi - facebook.com facebook