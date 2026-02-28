Dolce&Gabbana la sfilata Autunno-Inverno 2026 27 | il vero lusso è essere fedeli a sé stessi

Durante la sfilata Autunno-Inverno 202627, Dolce&Gabbana ha presentato le nuove collezioni, sottolineando come il vero lusso sia rimanere fedeli alla propria identità. La casa di moda ha mostrato capi che riflettono un forte senso di coerenza e riconoscibilità, valorizzando l'importanza di mantenere intatta la propria essenza nel tempo. La presentazione ha messo in evidenza l’approccio distintivo del brand.

L'ispirazione «Non è nostalgia. È presenza» queste parole pronunciate dalla voce fuori campo che introduce l'inizio della sfilata traducono l'ispirazione della collezione, che ripropone tutti i simboli che hanno fatto la storia del marchio scolpendone l'estetica nell'immaginario comune. Il nero, il pizzo, la sartorialità, la commistione tra femminile e maschile, la valorizzazione del corpo: elementi inconfondibili del DNA Dolce&Gabbana che vengono rielaborati e rimarcati (anche attraverso le musiche dai tratti epici) ma al tempo stesso calati nel presente.