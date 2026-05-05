Nel Parco della Reggia di Caserta l’installazione della panchina Camellia japonica Rubra simplex

Nel Parco della Reggia di Caserta è stata installata una panchina dedicata alla Camellia japonica “Rubra simplex”. L’installazione si inserisce in un progetto di valorizzazione delle piante e degli spazi verdi del parco. La panchina è stata collocata in una zona accessibile al pubblico, con l’obiettivo di promuovere momenti di relax e di riflessione tra visitatori e cittadini. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nelle ultime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti “La libertà fiorisce dove non c’è violenza” è il titolo della conferenza stampa contro la violenza di genere, organizzata dalla Reggia di Caserta in collaborazione con la cooperativa sociale EVA e con la Fondazione Una Nessuna Centomila, che si terrà il 13 maggio alle ore 11.30 all’ex Casa di guardia di Ercole nel Parco reale. Il Museo del Ministero della Cultura, in linea con la campagna del Dipartimento per la Valorizzazione del MiC #panchinerosse, presenta l’installazione Camellia japonica “Rubra simplex”. L’opera, ideata, disegnata e progettata dalla Reggia di Caserta e realizzata dal fabbro Giuseppe.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel Parco della Reggia di Caserta l’installazione della panchina Camellia japonica “Rubra simplex” Notizie correlate Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese della Reggia di CasertaIl 26 aprile la Reggia di Caserta, partner della European Route of Historic Gardens (ERHG), propone i Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese. Messaggi audio nel parco della Reggia, Lipu: "Disturbano gli uccelli"La Lipu interviene sulla questione della diffusione di messaggi audio all’interno del parco della Reggia di Caserta che crea malumori non solo tra i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Domenica al Museo alla Reggia di Caserta; Il 25 aprile libera la Natura; Reggia di Caserta. Domenica 3 maggio gratis tra arte e parco; Un entomologo a Parigi. Nel Segno del Giglio 2026 alla Reggia di ColornoDal 24 al 26 aprile il parco della Reggia di Colorno ospita la XXXI edizione della mostra mercato Nel Segno del Giglio 2026, con circa 160 espositori e un ... villegiardini.it Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese della Reggia di CasertaIl 26 aprile la Reggia di Caserta, partner della European Route of Historic Gardens (ERHG), propone i Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese. casertanews.it Stamane nel parco della frazione di Borello, a Cesena, per parlare dei conflitti nel mondo, del futuro dell’Europa e della necessità di costruire l’alternativa per battere la destra nel nostro Paese, il prossimo anno. Poi un saluto agli organizzatori della Polisportiv - facebook.com facebook