Messaggi audio nel parco della Reggia Lipu | Disturbano gli uccelli

La Lipu ha segnalato la diffusione di messaggi audio nel parco della Reggia di Caserta, che sta causando disagio ai residenti e potrebbe danneggiare gli uccelli presenti nell’area. La questione riguarda la presenza di questi suoni, che disturbano gli animali e generano malumori tra le persone che frequentano il parco. La situazione è oggetto di attenzione da parte dell’associazione.

La Lipu interviene sulla questione della diffusione di messaggi audio all'interno del parco della Reggia di Caserta che crea malumori non solo tra i residenti ma che rischia di provocare danni anche alla fauna selvatica."Questa voce metallica ad alto volume - spiega il presidente della Lipu.