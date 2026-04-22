Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta

Il 26 aprile, nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta, si terranno i Percorsi sensoriali, un evento organizzato dalla Reggia stessa. La partecipazione è aperta a visitatori interessati a scoprire il giardino attraverso esperienze che coinvolgono i sensi. La Reggia di Caserta è partner della European Route of Historic Gardens, un'associazione che promuove la valorizzazione di giardini storici in Europa.

Il 26 aprile la Reggia di Caserta, partner della European Route of Historic Gardens (ERHG), propone i Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese. In occasione della Giornata Internazionale dei Giardini Storici, il personale del Museo accompagnerà i visitatori del Giardino Inglese alla scoperta dei.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Visite guidate e percorsi interattivi per riscoprire la Reggia di CasertaCon l’avvicinarsi della primavera entrano nel vivo le attività educative e culturali alla Reggia di Caserta che accompagnano la grande mostra...

Leggi anche: Reggia di Caserta, il caso della nomina del coordinatore di Fdi nel cda

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: 26 aprile, Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese; Design Week: Mini e Paul Smith presentano un giardino di suoni e colori; Fiori in festa: dai parchi ai giardini, gli eventi dove ammirare le più belle fioriture di primavera; Nel Segno del Giglio 2026 a Colorno: tre giorni tra giardini, sapori e metamorfosi nella Reggia di Parma.

Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese della Reggia di CasertaIl 26 aprile la Reggia di Caserta, partner della European Route of Historic Gardens (ERHG), propone i Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese. In occasione della Giornata Internazionale dei Giardini ... casertanews.it

Reggia di Caserta, Percorsi sensoriali per la Giornata internazionale dei Giardini storiciScopri tutti i dettagli riguardo Reggia di Caserta, Percorsi sensoriali per la Giornata internazionale dei Giardini storici . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Il nostro Giardino Inglese vi aspetta... e ha molto da raccontarvi! Domenica 26 aprile, in occasione della Giornata Europea dei Giardini Storici, il Museo Reggia di Caserta vi invita a partecipare al Percorso Sensoriale nel Giardino Inglese. Quattro appuntamenti - facebook.com facebook