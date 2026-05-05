Nel nuovo Franchi anche i concerti La Fiesole sarà in formato ‘cabrio’ | Gradoni sollevabili per gli eventi

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo impianto di calcio, anche i concerti avranno uno spazio dedicato. La Fiesole, storicamente settore della tifoseria, sarà trasformata in un’area modulare con gradoni sollevabili, consentendo l’uso anche per eventi musicali e spettacoli. Mentre proseguono le trattative tra il Comune e la società calcistica per definire il finanziamento dell’intervento, si fanno strada dettagli sulla futura configurazione della curva Fiesole, che cambierà volto rispetto alla struttura attuale.

Firenze, 5 maggio 2026 – Mentre proseguono i contatti tra Comune di Firenze e Fiorentina per mettere nero su bianco l’operazione del project financing – e su questo maggio sarà un mese decisivo –, emergono dettagli interessanti su quella che sarà la nuova curva Fiesole. GERMOGLI PH: 13 APRILE 2026 FIRENZE VILLA ARRIVABENE INAUGURAZIONE MOSTRA COLLEZIONISTICA FIORENTINA CALCIO 80 NOSTALGIA DI QUEL GIGLIO NELLA FOTO LETIZIA PERINI ASSESSORA I concerti al “Franchi”. Il cantiere procede e il nuovo impianto potrà ospitare anche i concerti. Vengono così superati alcuni dubbi che erano stati posti sulla possibilità di organizzare eventi di quel tipo nel nuovo Franchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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