Stadio Franchi iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole

È iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il cantiere, che interessa la ristrutturazione dell'impianto, procede senza interruzioni. La sindaca ha confermato che i lavori sono stati avviati e che l’intervento continuerà secondo il cronoprogramma stabilito. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa riguardo ai tempi di completamento o alle altre fasi del progetto.

FIRENZE – Il cantiere dello stadio Artemio Franchi di Firenze avanza a ritmo serrato. La sindaca Sara Funaro, accompagnata dall’assessora allo sport Letizia Perini, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, confermando che il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole sta procedendo in linea con il cronoprogramma stabilito. In un video pubblicato sui propri canali social, la prima cittadina ha illustrato le peculiarità tecniche dell’operazione: “I gradoni andranno avanti fino in cima ma, come sappiamo, la parte davanti in questo momento è tenuta libera perché ci devono passare le gru e per tutto il montaggio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Stadio Franchi, iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole Sara Funaro - Allo Stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni (22.04.26) Notizie correlate Leggi anche: Stadio Franchi, iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole / FOTO Stadio Franchi, il cantiere riparte: di nuovo in montaggio le travi della Curva FiesoleDopo lo stop tecnico e le verifiche sul disallineamento riscontrato nei giorni scorsi, il cantiere dello stadio torna a correre. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stadio Franchi, la sindaca Funaro: ‘Iniziato il montaggio gradoni della nuova Curva Fiesole’; Stadio Franchi, parte la posa dei gradoni per la Curva Fiesole; Pilar Fogliati e Fabio Paratici, prima foto di coppia: a cena insieme a Firenze; Giusti torna al Franchi e frena la Robur a suon di parate: Siena – Montevarchi termina 0-0. Stadio di Firenze, ecco i primi gradoni della curva Fiesole. La sindaca: Tanti operai al lavoro per rispettare il cronoprogrammaFirenze, 22 aprile 2026 – Allo stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole. Tanti operai al lavoro per rispettare i tempi del cronoprogramma. È quanto scrive su ... lanazione.it Fiorentina, stadio Franchi: Curva Fiesole, cominciato il montaggio. Funaro: Rispetteremo il cronoprogrammaAllo stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole. Tanti operai al lavoro per rispettare i tempi del cronoprogramma. Lo scrive su Instagram la sindaca di Firenze, Sar ... firenzepost.it Allo Stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova Curva Fiesole. Tanti operai al lavoro per rispettarre i tempi del cronoprogramma. - facebook.com facebook