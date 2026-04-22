Franchi al via il montaggio dei gradoni in Fiesole Funaro | I lavori vanno avanti secondo cronoprogramma VIDEO

Sono iniziati i lavori per il montaggio dei gradoni nella Curva Fiesole. La sindaca di Firenze ha pubblicato un video sui social network in cui si vede la fase di posa delle strutture. Secondo quanto riferito, i lavori procedono rispettando il cronoprogramma stabilito. La realizzazione riguarda la nuova curva dello stadio, con particolare attenzione alla messa in posa delle componenti dei gradoni.

La nuova Curva Fiesole procede verso la sua realizzazione. Ad aggiornare l'andamento dei lavori è direttamente la sindaca di Firenze Sara Funaro che, attraverso un video postato sul proprio profilo Instagram, ha mostrato l'inizio della messa in posa dei gradoni della curva.“I lavori allo stadio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Stadio Franchi, iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole / FOTO

Stadio Franchi, il cantiere riparte: di nuovo in montaggio le travi della Curva FiesoleDopo lo stop tecnico e le verifiche sul disallineamento riscontrato nei giorni scorsi, il cantiere dello stadio torna a correre.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Lavori Franchi, via alla posa della maxi-trave. Burgassi: 'Siamo perfettamente nei tempi stabiliti'.

Stadio Franchi, trave messa e poi tolta. E adesso lo stop al montaggio per la sicurezza nel cantiereFirenze, 24 febbraio 2026 – Ventiquattro tonnellate di polemiche. Ancora un intoppo per il cantiere del Franchi, il più travagliato – per distacco – della città. Stavolta l’inconveniente ha riguardato ... lanazione.it

Franchi, il giorno del montaggio della maxitraveInizierà alle 12 il montaggio della trave in acciaio che dovrà sorreggere le nuove gradinate della curva Fiesole, insieme al montaggio di travi più piccole per la copertura. Il nuovo stadio inizia ... rainews.it