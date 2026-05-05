Negli ultimi dieci anni, in Lombardia, circa 13.000 negozi hanno chiuso, con una media di 1.300 chiusure ogni anno. Questa tendenza ha portato alla scomparsa di numerose attività commerciali, lasciando molti centri abitati sempre più vuoti e privi di attività commerciali. La situazione si è aggravata nel tempo, contribuendo a un progressivo spopolamento di alcune zone della regione.

Tredicimila negozi persi in dieci anni. Una media di 1.300 chiusure ogni dodici mesi senza essere sostituite da nuove attività. La crisi è racchiusa dai dati raccolti nella prima edizione dell’ Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale curato da Nomisma. Nel 2025 le vetrine accese nei centri abitati hanno toccato il punto più basso dal 2015. L’Italia ne ha spente oltre 86mila, un calo del -6,7%. La perdita di negozi di vicinato riguarda in particolare i settori cultura e svago e tessile, abbigliamento e accessori insieme a comparti tradizionali come ferramenta, gioiellerie, mobili e alimentari. Edilizia e cura della persona hanno contenuto le chiusure.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Negozi, perse tredicimila attività . In Lombardia la crisi accelera. Centri abitati sempre più deserti

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