In Germania, da inizio anno, è possibile ricevere una multa di cinque milioni di euro per chi critica pubblicamente il presidente di una federazione calcistica. La norma riguarda espressamente le opinioni rivolte a Infantino e si applica a tutte le persone che si esprimono in modo negativo nei confronti di questa figura. La decisione si inserisce nel quadro delle nuove regolamentazioni sul rispetto delle figure ufficiali sportive.

Dal 1° gennaio, in Germania, criticare Gianni Infantino (uno a caso.) può costare cinque milioni di euro di multa. È il nuovo massimale delle sanzioni che la DFB – la federcalcio tedesca – ha inserito nel proprio statuto, adeguandosi a una direttiva Fifa approvata nel maggio 2025. La modifica – denuncia la Süddeutsche Zeitung – è passata il 12 dicembre, in una riunione a porte chiuse del consiglio direttivo, poche settimane dopo un congresso federale in cui la questione non era all’ordine del giorno. Presumibilmente per motivi tecnici. Proteggere i potenti. Il meccanismo è semplice: il paragrafo 9 del regolamento procedurale DFB, intitolato “Discriminazione e reati simili”, è stato ampliato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Negli stadi tedeschi uno striscione contro Infantino può costare una multa di 5 milioni di euro

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