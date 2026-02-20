Infantino al Board of Peace per Gaza | progetti da 75 milioni di dollari per stadi e impianti sportivi

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha partecipato alla riunione del Board of Peace di Trump dedicata alla situazione di Gaza. La FIFA ha annunciato un investimento di 75 milioni di dollari destinati alla costruzione di stadi e impianti sportivi nella regione. Durante l'incontro, Infantino ha sottolineato l’impegno dell’organizzazione nel promuovere lo sport come strumento di pace. La decisione arriva in un momento di tensione e si concentra su progetti concreti per migliorare le strutture sportive locali. La riunione si è svolta a Washington, il 19 febbraio.

Non poteva mancare la FIFA, nel più grande affare del momento a livello globale. Nella prima riunione del Board of Peace di Trump per Gaza, svoltasi giovedì 19 febbraio a Washington, era presente anche Gianni Infantino, il presidente della FIFA. A spiegare il ruolo del capo del calcio mondiale in un progetto che, con lo sport, non dovrebbe centrare nulla ci ha pensato lo stesso Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato che la FIFA raccoglierà 75 milioni di dollari per vari progetti a Gaza, contribuendo alla ricostruzione. Si occuperà ovviamente di stadi e impianti sportivi, dato che tutte le strutture locali sono state distrutte o seriamente danneggiate dai bombardamenti israeliani, come segnalava The New Arab già nel gennaio 2024.