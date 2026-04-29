Nella notte sono state disputate tre partite valide per il primo turno dei playoff NBA 2025-2026. I 76ers hanno ridotto il divario con i Celtics, mentre i Knicks si sono portati sul 3-2 contro gli Hawks. Nel Western Conference, la vittoria di San Antonio ha concluso la serie contro Portland. Questi incontri hanno segnato un ulteriore passo nel prosieguo della post-season, con diverse sfide ancora da disputare.

Proseguono spediti i playoff per la NBA 2025-2026, con tre partite andate in scena per il primo turno della post-season: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano per la Eastern e la Western Conference. I Philadelphia 76ers espugnano il TD Garden di Boston battendo i Celtics per 97-113 e accorciano sul 3-2 nella serie, con i Celtics che non riescono a sfruttare il match-point a disposizione per chiudere la contesa. Primo quarto in equilibrio, con le squadre che lottano punto a punto senza esclusione di colpi: Boston mantiene un margine minimo (23-21), con i padroni di casa che nel secondo parziale allungano fino al +11 (42-31) mentre gli ospiti cercano di non perdere terreno e rimangono in scia all’intervallo lungo (57-50).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (29 aprile): i 76ers accorciano sui Celtics, i Knicks vanno sul 3-2 contro gli Hawks. San Antonio vince e chiude la serie contro Portland

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