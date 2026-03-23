Cinque sono le partite andate in scena tra la tarda serata italiana e la notte per la NBA, con la regular season 2025-2026oramai agli sgoccioli: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto successo negli States. I Denver Nuggets (44-28) non tremano in casa contro i Portland Trail Blazers (35-37) per 128-122 con l’ennesima tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist) e 22 punti di Jamal Murray – 23 punti e 14 assist di Deni Avdija per i Portland Trail Blazers. Rispettano il fattore campo anche i Sacramento Kings (19-53) suiBrooklyn Nets (17-54) per 126-122 grazie soprattutto al margine di sicurezza preso... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 marzo): tripla doppia di Nikola Jokic decisivo per i Nuggets, Celtics ko in casa contro i Timberwolves. Successi per Knicks e Suns

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Una raccolta di contenuti su Nikola Jokic

Temi più discussi: NBA 2025-26, risultati della notte: i Lakers battono Denver in volata, vittorie di Magic e Spurs; NBA, i risultati della notte (23 marzo): tripla doppia di Nikola Jokic decisivo per i Nuggets, Celtics ko in casa contro i Timberwolves. Successi per Knicks e Suns; Minnesota passa a Boston, vittorie Nuggets e Suns; NBA 2026, i risultati della notte. Doncic e Jokic che show! Vincono i Lakers, come Boston e San Antonio.

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LUKA DONCIC FOR THE WIN Prodezza del campione sloveno. I Lakers vincono all’overtime in una bellissima partita contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic. #NBA #Doncic #lukadoncic #Lakers #losangeleslakers facebook

Rimonta dei Nuggets con vittoria sugli Spurs sulle spalle del solito eccezionale Nikola Jokic, da 31 punti + 20 rimbalzi + 12 assist. #NbaTipo x.com