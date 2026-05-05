Navigare il Futuro al via la terza edizione del corso dell’Università di Firenze

È iniziata la terza edizione del corso di alta formazione intitolato “Navigare il futuro”, promosso dall’Università di Firenze in collaborazione con una fondazione. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le competenze per interpretare il presente e contribuire alle trasformazioni future. La nuova edizione è stata presentata nella città di Firenze e si rivolge a studenti e professionisti interessati a sviluppare capacità di analisi e pianificazione.

Firenze, 5 maggio 2026 – Torna “Navigare il futuro ”, il corso di alta formazione promosso dall’Università degli studi di Firenze in collaborazione con la Fondazione Hillary Merkus Recordati, con l’obiettivo di formare nuove figure capaci di leggere il presente e progettare il cambiamento. Il bando si è aperto il 4 maggio e si chiuderà il 29 giugno alle 13, mettendo a disposizione 20 posti per un percorso gratuito e residenziale. Il corso si svolgerà tra ottobre e novembre 2026, con inaugurazione il 28 settembre ed evento di chiusura il 22 gennaio 2027, ed è articolato in quattro weekend formativi presso Dynamo Camp (San Marcello Piteglio, Pistoia), oltre agli appuntamenti di apertura e chiusura a Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Navigare il Futuro, al via la terza edizione del corso dell’Università di Firenze Notizie correlate Navigare il Futuro, premiati all’Università di Firenze i manager di domaniFirenze, 3 marzo 2026 – Il progetto Delta, ideato da Matteo Bracci, Marco Vergani, Irene Finocchiaro, Cristiano Romiti, Francesco Giovacchini ha... “Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL”, il corso di perfezionamento dell’Università Link per la scuola del futuroIl corso di perfezionamento “Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL” presso l’Università Link è un percorso pensato per chi desidera... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Senzatomica all’Università di Firenze | in mostra il rischio nucleare. Navigare il Futuro, al via la terza edizione del corso dell’Università di FirenzeFirenze, 5 maggio 2026 – Torna Navigare il futuro, il corso di alta formazione promosso dall’Università degli studi di Firenze in collaborazione con la Fondazione Hillary Merkus Recordati, con ... lanazione.it 'Navigare il Futuro', premiati all'Università di Firenze i manager di domaniIl progetto Delta, ideato da Matteo Bracci, Marco Vergani, Irene Finocchiaro, Cristiano Romiti, Francesco Giovacchini ha vinto la seconda edizione di 'Navigare il Futuro 2', l'iniziativa formativa ... ansa.it