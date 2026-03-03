Navigare il Futuro premiati all’Università di Firenze i manager di domani

Il progetto Delta, ideato da Matteo Bracci, Marco Vergani e Irene, è stato premiato all'Università di Firenze. L'iniziativa coinvolge manager emergenti e mira a promuoverne le competenze. La cerimonia si è svolta il 3 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di rappresentanti accademici e professionisti del settore. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione di un evento dedicato a giovani talenti.

Firenze, 3 marzo 2026 – Il progetto Delta, ideato da Matteo Bracci, Marco Vergani, Irene Finocchiaro, Cristiano Romiti, Francesco Giovacchini ha vinto la seconda edizione di 'Navigare il Futuro', l'iniziativa formativa dedicata alla figura del 'future planner', una professionalità sempre più centrale per interpretare la complessità del presente e gestire il cambiamento. Delta propone uno strumento di natura artistico-immersiva basato su presupposti scientifici, pensato per essere utilizzato dalle imprese al fine di superare il divario tra percezione e realtà, offrendo esperienze che coniugano creatività, tecnologia e rigore scientifico.