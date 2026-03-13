Arctic Metagaz la nave russa carica di gas è alla deriva a largo di Lampedusa | rischio disastro ambientale

La nave russa Arctic Metagaz, caricata di gas, si trova attualmente alla deriva nel Canale di Sicilia, a largo di Lampedusa. La situazione è determinata da una serie di esplosioni avvenute tra Libia e Malta, che hanno coinvolto la metaniera e ne hanno compromesso il controllo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni immediati, ma il rischio di un disastro ambientale resta elevato.

La metaniera russa Arctic Metagaz è alla deriva nel Canale di Sicilia dopo una serie di esplosioni tra Libia e Malta. L’equipaggio è stato evacuato. Italia e Malta monitorano la situazione, temendo un possibile disastro ecologico nei pressi di Lampedusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La nave cisterna russa Arctic Metagaz esplode a largo di Malta: “Attaccata da droni navali ucraini partiti dalla Libia”La Arctic Metagaz, una nave cisterna russa per il trasporto di gas, è stata distrutta da un’esplosione mentre si trovava nel Mediterraneo, al largo... Petroliera russa alla deriva verso Lampedusa: allarme disastro ambientale, fiamme a bordo con 900 tonnellate di gasolioLAMPEDUSA – La “Arctic Metagaz”, una petroliera russa lunga 277 metri, gravemente danneggiata e ormai priva di equipaggio, vaga alla deriva sospinta... Approfondimenti e contenuti su Arctic Metagaz Temi più discussi: Mosca conferma incidente nave nel Mediterraneo: Attacco ucraino; La metaniera Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo dopo l’esplosione; La nave cisterna russa Arctic Metagaz esplode a largo di Malta: Attaccata da droni navali ucraini partiti dalla Libia; Nave russa Arctic Metagaz colpita da droni nel Mediterraneo: Mosca accusa Kiev di terrorismo internazionale. Nave russa esplode e affonda nel Mediterraneo, Mosca accusa: Colpita da un drone ucrainoL'incidente è avvenuto nelle acque tra Italia, Malta e Libia: la Arctic Metagaz, imbarcazione che trasportava gas naturale liquefatto, si è trasformata in una palla di fuoco. Salvo l'equipaggio, mentr ... today.it L’incubo dell’Arctic Metagaz continua: metaniera russa fantasma si avvicina alla Sicilia, allarme disastro ambientaleQuella che inizialmente sembrava una notizia frammentaria proveniente dai confini meridionali della zona SAR maltese si è trasformata in una delle più gravi emergenze marittime e geopolitiche dell’ann ... strettoweb.com Emergenza in mare senza precedenti nel Canale di Sicilia Il relitto del tanker gas russo #ArcticMetagaz è alla deriva: lungo 277 metri, era esploso dieci giorni fa a nord della Libia. Il tanker LNG si trova alla deriva - fuori controllo - nel canale di Sicilia a x.com La nave metaniera russa Arctic Metagaz colpita tra Sicilia e Libia, Mosca accusa l’Ucraina. - facebook.com facebook