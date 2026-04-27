Vascello russo in arrivo al porto di Palermo la protesta degli attivisti | Bloccate l' approdo

Un vascello russo, la Ts Shtandart, è previsto in visita al porto di Palermo dal 5 al 16 maggio, come indicato sul sito ufficiale della nave. La sua presenza ha suscitato proteste da parte di attivisti che chiedono di bloccare l’approdo. La nave, una replica storica, arriverà nel capoluogo siciliano tra pochi giorni.

Una replica storica di un vascello russo, la Ts Shtandart, è attesa al porto di Palermo dal 5 al 16 maggio secondo quanto riportato sul sito ufficiale della nave. E sull'arrivo dell'imbarcazione sta nascendo un caso diplomatico. A sollevarlo è il collettivo internazionale di attivisti "No.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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