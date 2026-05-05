Natura porta a Milano il suo Tempio Urbano, un'installazione temporanea che si inserisce nel contesto cittadino. Dopo il successo a Madrid, il progetto Urban Retreat arriva anche nel capoluogo lombardo, offrendo ai passanti cinque minuti di pausa e tranquillità. L’iniziativa si svolge in uno spazio pubblico e coinvolge le persone in un’esperienza breve ma differente, nel tentativo di creare un momento di relax nel ritmo frenetico della città.

Nel ritmo frenetico della città, Natura invita a fare qualcosa di insolito: fermarsi. Dopo il successo a Madrid, il brand arriva a Milano con Urban Retreat, un’attivazione itinerante pensata per offrire ai passanti cinque minuti di calma nel cuore dello spazio urbano. L’8 e 9 maggio, in Piazza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Palma de Mallorca Dentro de la Catedral La Seu (no esperaba esto)

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