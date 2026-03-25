Milano si prepara ad ospitare i Vogue Wellness&Beauty Days, un evento dedicato alla cura di sé organizzato da Vogue Italia. La manifestazione si svolgerà nelle Terme De Montel per due giorni, offrendo un'occasione di partecipazione attiva ai visitatori interessati al benessere e alla bellezza. Le date e le modalità di accesso sono state comunicate dagli organizzatori.

Dalla skincare ai talk con Carlotta Bertotti: tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento che trasforma il benessere in un'esperienza sensoriale nel cuore della città Milano si prepara ad accogliere un appuntamento senza precedenti dedicato alla cura di sé. Vogue Italia presenta i Vogue Wellness&Beauty Days, un evento esclusivo che trasformerà il concetto di bellezza in un’esperienza viva e partecipativa. L’iniziativa, che ricalca un format globale già di successo in altri mercati internazionali, approderà nel capoluogo meneghino il 28 e 29 marzo 2026. La cornice scelta per questo debutto è quella delle Terme De Montel Milano, in via Achille 6, uno spazio sensoriale e contemporaneo capace di riflettere lo spirito del progetto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Vogue sceglie Milano per il suo primo 'ritiro urbano', due giorni alle Terme De Montel: ecco come partecipare

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