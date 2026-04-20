Spacciava vicino ad una scuola in zona Tempio daspo urbano per nigeriano 26enne

Un uomo di 26 anni di nazionalità nigeriana è stato sottoposto a daspo urbano dopo essere stato sorpreso a spacciare nelle vicinanze di una scuola situata nella zona Tempio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’applicazione del provvedimento che vieta all’individuo di frequentare determinate aree pubbliche. La vicenda si è svolta nel contesto di controlli mirati contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Daspo urbano nei confronti di un nigeriano 26enne trovato a spacciare vicino delle scuole in zona Tempio. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti.I fatti risalgono allo scorso 9 aprile. Durante un servizio straordinario di controllo del.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ferentino, spacciava con il "kit" da finto poliziotto. Daspo urbano per un 41enneTolleranza zero contro lo spaccio e il degrado nelle aree commerciali della Ciociaria. Leggi anche: Paura per un ambulante accerchiato e aggredito senza motivo ad Ancona, Daspo Urbano contro un giovane Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Spaccio di droga a Olbia: un arresto vicino all’ex stazione ferroviaria; Vede la polizia e getta la droga: trovato con 72 grammi di hashish; ? Spacciava cocaina in un parco pubblico: pusher arrestato dai carabinieri - BresciaToday; La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l'omicidio Molè al Corviale: 4 arresti. Bologna, spacciava vicino a una scuola elementare: pusher arrestatoBOLOGNA – Spacciava nelle immediate vicinanze di una scuola primaria di via di Saliceto a Bologna, in zona Bolognina: lunedì un 28enne è stato arrestato dalla Squadra mobile con le accuse di spaccio, ... bologna.repubblica.it CATANIA, SPACCIATORE 21ENNE ARRESTATO IN FLAGANZA DAI CARABINIERI: NASCONDEVA LA DROGA ANCHE IN UN TOMBINO VICINO A UNA SCUOLA Beccato con le mani nel sacco nel cuore di Catania: i Carabinieri della Sezione Operativa dell - facebook.com facebook