Nato per Comprendere | open day sull’educazione parentale a Larzano di Rivergaro

Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 12, l’Associazione Antares organizza un open day a Larzano di Rivergaro per presentare il progetto di educazione parentale chiamato “Nato per Comprendere”. L’evento è rivolto alle famiglie interessate a conoscere le modalità di questa forma di educazione e si svolge presso la sede dell’associazione in località. Durante l’incontro saranno fornite informazioni e dettagli sul percorso proposto.

Sabato 9 maggio dalle ore 10 alle 12 l’Associazione Antares apre le porte a nuove famiglie per presentare il suo progetto di educazione parentale: “Nato per Comprendere” alla sede dell’Associazione in loc. Mulino bruciato, 47 a Larzano di Rivergaro.L’evento è promosso dall’Associazione Antares.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Open Day sull’Endometriosi: visite gratuite all'ospedale della Donna e del BambinoVenerdì 27 marzo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona aderisce all’Open Day sull’Endometriosi con visite gratuite. Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo: convegno a Sarno e open day a VietriIn occasione della 'Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo che si celebra il 2 aprile, il Polo Sanitario 'La Filanda', si riconferma...