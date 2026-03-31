Giornata Mondiale della Consapevolezza sull' Autismo | convegno a Sarno e open day a Vietri

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo il 2 aprile, si sono svolti un convegno presso il Polo Sanitario 'La Filanda' e un open day a Vietri, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il dibattito scientifico sulla tematica. Il Polo Sanitario si conferma come un punto di riferimento a livello nazionale in questo settore.

In occasione della 'Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo che si celebra il 2 aprile, il Polo Sanitario 'La Filanda', si riconferma punto di riferimento nazionale nel promuovere questa tematica e il dibattito scientifico che ne deriva. Il 2 aprile infatti, presso la sede di Sarno, sarà organizzato il Convegno 'Autismo e Ricerca: Biologia, Epidemiologia e Neurodiversita', evento che è al contempo uno specifico approfondimento ma soprattutto una collaudata volontà di intendi che rafforza la sinergia tra sanità territoriale, ricerca ed istituzioni, con il coinvolgimento dell'ASL e dei principali attori del sistema sanitario regionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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